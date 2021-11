Mamógrafo com defeito dificulta a realização de exames

Entramos no mês de novembro e a campanha de prevenção ao câncer de próstata está em andamento, contudo, o Outubro Rosa sempre é marcado pelas ações de prevenção ao câncer de mama, sendo o que mais atinge as mulheres.

Nas redes sociais e, algumas ligações realizadas ao PAT, muitas mulheres que não puderam realizar o exame lamentam a demora e preocupam-se com a necessidade, em alguns casos, de um diagnóstico mais rápido. Algumas destacam que o aparelho já esteve estragado no mês de setembro e, agora, em plena campanha, que inclusive terminou, deixou muitas mulheres desassistidas. “Do que adianta camiseta rosa se não há acesso” queixou-se uma dona de casa de 43 anos, referindo-se ao mamógrafo.

Cristiano Augusto Torunsky , do Conselho Fiscal da Santa Casa, disse à reportagem que estão de forma exaustiva buscando o conserto do aparelho, que não aguentou devido ao fato de ter mais de 15 anos de uso. Ele destacou que já foi feito o contato com um técnico que está vindo a Alegrete nesta quarta-feira.

Ele também acrescentou que algumas ações já estão sendo pensadas para que as mulheres não fiquem desassistidas. Por isso, uma das possibilidades, caso não seja possível um conserto de forma mais imediata, que as mulheres possam realizar exames em um outro Mamógrafo na cidade, neste caso, do Dr Barradas que hoje realiza de forma particular, além de um projeto em que a direção da Santa Casa busca recursos para um novo aparelho.

Esta demanda, foi apresentada ao Deputado Federal, Ubiratan Sanderson, durante a visita que ele realizou na Santa Casa, no último sábado(6), quando esteve em Alegrete. O custo de um mamógrafo é cerca de 800 mil reais, um equipamento muito mais completo que o atual- citou.

Deputado Sanderson foi responsável por intermediar o valor junto ao Ministério da Saúde do novo tomógrafo que está por chegar na cidade. A busca pelo recurso iniciou com uma comitiva da Professora Vânia Guerra(In memorium), que fez a ponte com o deputado.

Outra informação importante, foi que, durante o Outubro Rosa o IPE isentou as usuários do plano de saúde em relação a taxa paga em contrapartida nos exames, isto, se tratando de mamografia. Portanto, a Santa Casa vai garantir essa mesma condição para usuários do IPE durante mais 30 dias após o conserto do aparelho, que conforme Cristiano, poderá ocorrer ainda nesta quarta.