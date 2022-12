Festa de Natal reúne comunidade da Vila Nova e Bairro Rui Ramos

A noite de quarta-feira (21), foi mágica no Bairro Vila Nova, Um momento pra lá de especial aconteceu na esquina das ruas Vereador Carbonel e Simplício Jaques.

O sol estava se pondo quando centenas de crianças invadiram a quadra da Simplício com brinquedos montados que alegraram a gurizada. Um colorido especial, que reuniu mais de 500 pessoas. Adultos levaram cadeiras, e se formou uma baita festa natalina.

A festa de Natal na Vila Nova foi idealizada entre uma conversa das moradoras Iva Aquino, Carmem Hoffmann, Adriana e Danize Pacheco, além dos comerciantes Jorge Pereira e Beatriz.

Um grupo no WhatsApp foi criado e junto com outros moradores a festa foi organizando e tomou proporções. Com ajuda de muito moradores foi possível realizar um momento especial para as crianças do bairro.

A empresária Carmen Hofmann teve a ideia de colocar música ao vivo, um show a parte dos músicos Daniel Costa, a talentosa Mariana dos Santos Rohan e Vanusa Souza que agitaram a festa natalina na Vila Nova. Também teve parceria com Rodrigo Arebalo, Júnior Cortelini ( FNP), Raul Ledur Kuhn, Patrícia Panno e Francielli Oliveira da empresa EGD energia, que ficou com a logística da chegada do Papai Noel.

Por volta das 20h30min, depois de muito geladinho, cachorro quente, algodão doce e refri, o Papai Noel chegou com mais de 500 kits de guloseimas para as crianças, atendendo também a gurizada do Bairro Rui Ramos.

A festa de Natal teve apoio ainda da Guarda Municipal que interrompeu o trânsito na última quadra da Simplício Jaques.