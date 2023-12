Alegrete se destaca em projetos no Programa Inova RS e capta mais de 5 milhões para inovação e tecnologia

Isso se concretiza por meio da construção de parcerias estratégicas em oito macrorregiões distintas.

A região Fronteira Oeste e Campanha integraram-se ao programa em novembro de 2019, dando origem a uma governança regional. Essa governança é composta por representantes do governo, sociedade, academia e empresas. A união desses membros resultou na formalização de um pacto pela inovação, no qual se comprometeram a unir esforços e cumprir prazos para o desenvolvimento do ecossistema regional.

Com o intuito de impulsionar os oito ecossistemas regionais de inovação, o governo estadual destinou, em 2023, um investimento significativo de R$131,9 milhões em editais de inovação. Esses editais abrangem diversas áreas, como agronegócio, saúde, games, semicondutores, cidades inteligentes, entre outros. Esse aporte financeiro visa fortalecer e acelerar projetos inovadores nessas áreas, contribuindo para o avanço tecnológico e a competitividade do estado no cenário nacional e internacional.

Cristina Aurélio com Prefeito Márcio Amaral, Vitor Almada do Pampa Tec, Adriana Vargas e Elisângela Ferreira da Fundação Marona

A gestora de inovação e tecnologia na região, Cristina Aurélio, destaca que a Fronteira Oeste e a Campanha conseguiram, pela primeira vez, aprovar projetos nos editais da SICT – Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Esses projetos estabeleceram parcerias entre ICTs (instituições de ciência e tecnologia), empresas e governo, visando solucionar problemas da sociedade e criar um ambiente propício para a inovação e o desenvolvimento sustentável.

INOVA CLUSTERS Tecnológicos – FAPERGS e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS

Um desses projetos aprovados, que teve início em 2023, é o “Centro de Agrotecnologia e Inovação do Pampa,” com um valor de R$ 2.628.000,00, tendo como proponente Alessandro Girardi, da Unipampa Campus Alegrete.

No âmbito do Edital 03/2023 Semicondutores da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, destaca-se o projeto “Centro de Formação de Projetistas de Circuitos Integrados Unipampa – Projetos de Sistemas de Sinais Mistos,” com um valor de R$ 869.282,00, sendo a UNIPAMPA a instituição proponente, com coordenação de Alessandro Girardi.

EDITAL 05/2023 INOVA AGRO- Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS

No Edital Inova Agro, foram aprovados quatro projetos no final de novembro de 2023:

“Deméter: Plataforma Colaborativa de Serviços Agrícolas” – Proponente: Fundação Maronna, em parceria com Unipampa Campus Alegrete e a CAAL – Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda. “Estratégias de Escalonamento e Diversificação de Cultivos na Campanha e Fronteira Oeste do RS como Forma de Incrementar o Estoque de Carbono nos Solos” – Proponente: Fundação Maronna, em parceria com Unipampa Campus Alegrete, CAAL, EGD e Renan Lopes Escovar. “Internet das Coisas no monitoramento da qualidade de grãos armazenados em silos” – Proponente: Fundação Maronna, em parceria com Unipampa Campus Alegrete, CAAL e EGD. “Fitopampa: Desenvolvimento de Bioinsumos Botânicos de Espécies Nativas do Bioma Pampa para uso na agropecuária” – Proponente: Uergs Campus Livramento.

Cada projeto do Edital Inova Agro da SICT operará com aproximadamente R$ 312.000,00, totalizando cerca de R$ 1.248.000,00.

EDITAL 04/2023 STARTUP LAB – FAPERGS e Secretaria de Inovação Ciência e Tecnologia do RS

O projeto “Uall Startup Lab” foi aprovado no Edital Startup Lab em novembro de 2023, com um valor de R$ 150.961,35, sendo o proponente Leandro Pires, da Urcamp Campus Bagé.

Edital 06/2023 TECHFUTURO – FAPERGS e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS

O projeto “SoC WiMed – SoC Wireless para Monitoramento Médico de Sinais Vitais com Foco em Segurança e Baixo Consumo de Energia” foi aprovado no Edital TechFuturo com um aporte de R$ 2,3 milhões, em parceria com PUC-RS, UNIPAMPA e UNISINOS. A Unipampa será a executora de 1/3 do projeto, com coordenação de Fernando Gehm Moraes (PUC), Alessandro Girardi (Unipampa) e Sandro Binsfeld Ferreira (UNISINOS).

Cristina Aurélio destaca que a aprovação destes projetos nos editais da SICT e FAPERGS, bem como a consolidação do Circuito de Empreendedorismo e Inovação – Startup Pampa, com apoio desde 2021, demonstram o grau de maturidade do Ecossistema Regional de Inovação Fronteira Oeste e Campanha, por meio do programa INOVA RS, proposto pelo governo do RS. “Temos muito a celebrar, sim!”, conclui a gestora.

