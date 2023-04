Dança Alegre vai voltar ao palco em Alegrete

O diretor de cultura da Secretaria de Educação Rodrigo Gueterres esteve, nesta semana, em Porto Alegre tratando sobre esse tema. Ele esteve com Jane Shoninger – coordenadora técnica de artes cênicas do SESC RS. Participaram da reunião, a idealizadora do Dança Alegre, Maria Valeska Van Helden, Paulo Amaral e Claudia Rizzati do SESC e Silvio Bento – Diretor de Cultura do RS. O grupo começou as tratativas para que o evento possa novamente ser realizado em Alegrete.

Tanto o prefeito Márcio Amaral como o Secretário de Educação, Rui Alexandre Medeiros, entendem a importância e a relevância do dança Dança Alegre, na certeza, de que será um grande evento de arte e cultura.

O evento foi realizado até 2017 e este ano será realizado o 30º Dança Alegre Alegrete, informou o diretor de Cultura Rodrigo Guterres.