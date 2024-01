Daniel Rosso: “respeitar a sinalização é fundamental para a segurança no trânsito”

A visita à redação do site, teve como objetivo destacar algumas ações que, de certa forma, irão modificar o trânsito e aumentar a segurança da comunidade. Por quase duas horas, Rosso discutiu diversos temas pertinentes à segurança e mobilidade urbana.

“Tivemos um avanço significativo em 2023, e queremos dar continuidade ao trabalho”, destaca o secretário. A implantação da Guarda Municipal em uma nova sede, juntamente com dois projetos de lei, incluindo uma lei ordinária de readequação da função de guarda, a qual exigirá, já no próximo concurso, que os candidatos estejam habilitados para o porte de armamento, conforme explicado por Daniel. Com a aprovação de uma PEC, essa possibilidade poderá ser implementada em Alegrete.

Atualmente, a guarda municipal conta com 26 servidores que trabalham em sistema de escalonamento. O próximo concurso disponibilizará 10 novas vagas diretamente para a função. Com um telefone celular para receber mensagens de chamados urgentes, o horário de atendimento é das 7h30min até às 22h, sendo possível entrar em contato através do número 55-991629526. A eliminação do talão de autuação deu lugar a modernos smartphones dotados do sistema operacional.

No que diz respeito ao trânsito, o secretário atribui os acidentes principalmente à imprudência. Ele ressalta que há fiscalização e as vias estão devidamente sinalizadas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. “A sinalização viária está adequada, basta respeitar”, destaca. Dezoito por cento do faturamento do estacionamento rotativo é destinado diretamente ao Fundo Municipal de Trânsito, permitindo a realização de melhorias como pintura de faixas, colocação de lombadas, quebra-molas e tachões, além do sistema de placas de regulamentação. O secretário revela que o contrato do estacionamento rotativo vence em julho deste ano, abrindo espaço para um novo processo licitatório.

Novos projetos no trânsito devem ser implementados nos próximos meses, incluindo a criação de rotatórias no entorno das esquinas da Barão do Cerro Largo e Dr. Lauro, a inversão do sentido na Bento Manoel, que passará a ter fluxo centro-bairro, e a transformação das ruas Davi Canabarro, Tiradentes e outras que cortam a cidade, visando melhorar a fluidez do trânsito.

Com mais de 12 km entre ciclovia e ciclofaixa, a cidade deve avançar em breve nesse tipo de modal. Com a construção do parque linear, a Tiaraju perderá a ciclofaixa e ganhará uma ciclovia no espaço interno. A grande notícia do ano para Rosso será o Centro Integrado de Operação em Segurança Pública – CIOSP, um projeto inovador com 17 câmeras instaladas pela cidade e mais de 60 pontos, incluindo até 4 câmeras em cada um. Doze pontos contarão com câmeras em trevos do município, equipadas com leitor de placas. Lombadas eletrônicas (pardal) serão instaladas na avenida Caverá, Assis Brasil e Rondon. Prédios públicos terão monitoramento, e as escolas municipais serão equipadas com sistema de alarme anti-pânico.