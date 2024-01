Abertura do 43º Efipan será realizada na Arena e três jogos estão adiados

Para o mês de janeiro, a média mensal de chuva é de 148 mm na cidade de Alegrete. Até o dia 17, já choveu 71 mm em Alegrete em janeiro de 2024, o que representa 48% da média normal para o mês. Segundo apurado pela reportagem junto à pasta da secretaria, o gramado não apresenta condições de jogo. Após uma reunião na prefeitura, que reuniu secretários, prefeito e organização.

O congresso técnico previamente marcado para esta quarta foi adiado para quinta-feira (18), às 10h, na Câmara. A abertura na Arena inicia pontualmente às 18h com as delegações, autoridades convidadas e comunidade. Conforme apurado, os jogos estão previstos a partir de amanhã, no campo do 6º RCB. “Se o gramado apresentar drenagem suficiente até amanhã, o que acreditamos que aconteça, vamos avaliar a situação”, pontuou a servidora da infraestrutura Mariana Costa. Quase no final desta manhã, o estádio Farroupilha ainda estava sem previsão de liberação para jogos.