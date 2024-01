Piloto júnior de Alegrete aprimora arte de pilotar em curso nas férias

Ele participou do curso de pré-temporada 2024, na cidade de Chuí, com o Mestre internacional Maycon Rotta. O curso foi de 08 a 12 de janeiro, quando o professor trabalha apenas com 3 pilotos por semana.

A família agradece ao amigo Yago Vieira, que se prontificou acompanhar o Lorenzo. Na parte da manhã, os guris fizeram academia andaram de bicicleta, sempre focados no equilíbrio e coordenação motora para dominar o motor de duas rodas. No período da tarde, foram para as pistas, treinar as diversas dificuldades, entre elas canaletas e curvas. A família relata que é um curso caro, mas de suma importância, porque o Lorenzo quer ser piloto profissional.

A avó Magali Segabinazzi Monego diz que a família apoia o menino desde que iniciou no velocroos com 6 anos. Eu e o avó Ricardo Terra, mais os pais estamos sempre o acompanhando em provas e damos o suporte para que faça o esporte de sua paixão. No Campeonato Brasileiro de Velocross que aconteceu em Alegrete, em dezembro de 2023, os demais pilotos se encantaram com o guri e muitas empresas querem patrocinar o piloto júnior.