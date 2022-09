De Alegrete a Porongos: palestras marcam Semana Farroupilha na Escola Lauro Dornelles

Dia 14, no Salão de Atos, às 14h, houve a apresentação do aluno Entonny Fontinelli, da turma 61, 11 anos, que interpretou clássicos da música gauchesca, com sua gaita de “oito baixos”.

Logo após, ocorreu a palestra do professor universitário Anderson Romário Pereira Corrêa. Graduado em História, pós-graduado em Gestão Educacional (URCAMP) e Mestre em História pela PUCRS com dissertação intitulada “Movimento Operário em Alegrete: a presença de imigrantes e estrangeiros (1897-1929)”, ele hoje é docente na Unipampa, câmpus São Borja, onde também é coordenador do Curso Ciências Humanas – Licenciatura. Anderson, vale ressaltar, foi professor na Escola por 10 anos, da qual também foi diretor. O historiador é doutorando em História na UFRGS. Além de inúmeros artigos científicos publicados, é autor dos livros “Uma História Operário-Sindical de Alegrete: A formação da classe operária alegretense” e “Escrita da História: o Município de Alegrete (1908 / 2008)”

O professor Anderson abordou o tema: “Alegrete e a guerra dos farrapos”. De forma dinâmica, explicou aos discentes a situação geopolítica do período, para chegar às informações sobre Alegrete, nos 10 anos de Guerra.

Já no dia 15, o aluno Luiz Alves Neto, da turma 303, declamou (e acompanhou com violão) o poema “Estampa do Pampa Gaúcho”, premiado pela Secretaria de Educação do Estado (10ª CRE), no “Concurso Escolar Festejos Farroupilhas”, categoria “Poesia”.

Logo, foi a vez do palestrante Márcio Jesus Sônego, que é historiador e servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar), câmpus Alegrete, sendo membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas.

Sônego é graduado em História / Bacharelado pela FURG – Fundação Universidade Federal do Rio Grande; possui também Formação Pedagógica (Licenciatura em História) pelo Centro Universitário Claretiano. Possui Mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; e, atualmente, é doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Maria.

Tem pesquisas desenvolvidas e relacionadas ao tema da escravidão em Alegrete e região no século XIX, atuando nas seguintes temáticas: resistência, protagonismo e liberdade dos escravizados e libertos, emancipação, abolição e também no pós-abolição.

É membro do Instituto Histórico e Geográfico de Alegrete e também do Núcleo Cultural do Clube União Operária 1º de Maio de Alegrete. Possui centenas de artigos na imprensa local, dezenas de artigos em revistas científicas e capítulos de livros e várias palestras ministradas. Já foi diretor do Arquivo Histórico Municipal de Alegrete Miguel Jacques Trindade (de 2009 a 2014) e professor universitário (Urcamp / Alegrete e São Borja).

Recentemente, em abril de 2022, publicou o livro “Uma introdução à história dos trabalhadores negros no Clube União Operária de Alegrete”.

Márcio discorreu sobre o tema “Negros na Guerra dos Farrapos: a traição em Porongos”. O assunto é turvo: a temática Lanceiros Negros, durante muito tempo, revestiu-se “oficialmente” de heroísmo e a tal “liderança” de David Canabarro, a qual, na verdade, segundo pesquisas, fontes e publicações diversas, findou-se de forma adversa e deve ser, assim, ressignificada como um dos maiores massacres da história de nosso Estado.

As atividades alusivas à Semana Farroupilha encerram-se nesta sexta-feira, com o tradicional “Dia da Fumaça”, quando estudantes, acompanhados do professor-conselheiro da turma, fazem churrasco, realizam apresentações de músicas nativistas e confraternizam, das 8h às 15h.