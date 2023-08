De tabeliã à advogada e regularizadora de imóveis

Share on Email

No dia 1º de junho já cumpria extensa agenda com clientes interessados em regularizar seus imóveis sob a orientação desta grande profissional.

Dia 08 de agosto prestou compromisso e juramento para exercer sua profissão pela qual é apaixonada: A ADVOCACIA.

Tabeliã aposentada, professora universitária no Curso de Direito, Mestra em Direito, especialista em Direito notarial e registral e Advogada, atua com toda sua experiência de 3 décadas na área jurídica e carrega na sua bagagem mais de quinhentos inventários lavrados desde tabeliã, centenas de divórcios e dissoluções de união estável, milhares de escrituras e contratos, além da expressiva experiência em análise de documentos e regularização de imóveis.

Blaskesi emociona-se ao relatar que ao entrar para a Ordem dos Advogados do Brasil atingiu assim seu grande sonho profissional.

Apaixonada pela profissão, atualmente é Sócia do escritório de Advocacia Blaskesi, juntamente com a filha Aline Blaskesi Quatrin. Mãe e filha atuam conjuntamente para solucionar as questões dos clientes através de uma visão prática e experiente.

O escritório de advocacia Blaskesi oferece atuação e assessoria no âmbito cível, como por exemplo: realização de inventários judiciais e extrajudiciais, usucapiões judiciais e extrajudiciais, adjudicação compulsória judicial e extrajudicial, retificação de registro civil, retificação administrativa de imóvel, curatelas, divórcios, planejamento patrimonial, encaminhamento de escrituras de doação, compra e venda, localização de parcela (gleba legal), regularização de imóveis em geral, due diligence imobiliária, que apesar de pouco conhecida, é uma ferramenta muito importante e se refere ao processo de análise prévia de documentos e informações de um imóvel e seus proprietários, para assegurar a segurança de um negócio.

Para entrar em contato com as profissionais, o número é (55) 9 99918371 e também através do e-mail [email protected]