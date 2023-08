Unidades do Marfrig foram vendidas em transação bilionária

O acordo foi divulgado nesta 2ª feira (28). Entrou nesta negociação a planta do frigorífico em Alegrete, com atualmente 702 trabalhadores, conforme o Sindicato da Indústria da Alimentação.

O presidente do Sindicato da Alimentação de Alegrete, Marcos Rosse diz que, inicialmente, a outra empresa assume todos os colaboradores, mas que pouco sabiam sobre esta venda porque foi anunciada na tarde de ontem (28). Ainda segundo a nota oficial da Marfrig Global Foods, R$ 1,5 bilhão foi pago no momento em que o acordo com a Minerva foi fechado. A unidade alienada, a Athn Foods Holdings, atende Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia e Paraguai. A negociação incluiu 4 frigoríficos na Austrália.

Segundo a empresa frigorífica, a venda faz parte de um “processo de foco estratégico” e “não envolve troca de ações”, no entanto, está “sujeita à aprovação das autoridades regulatórias e concorrenciais”

Veja o que foi vendido:

21 unidades de abate e desossa de bovinos no Brasil; 5 no Paraguai; 6 na Argentina; 6 no Uruguai; duas na Colômbia; uma unidade de abate e desossa de cordeiros no Chile e 4 para abate de cordeiros na Austrália.