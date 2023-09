Após vinte anos, Center Fhotos é o grande campeão do futsal alegretense

Em quadra, AABB atual hexacampeã e Center Fhotos decidiram quem seria o campeão da Série A.

A equipe abebeana vinha como uma sequência de quatro títulos consecutivos. Já a equipe do Center Fhotos chegou na final após 20 anos, seu último feito foi no ano de 2003, quando sagrou-se o campeão daquela edição.

As duas equipes estavam desfalcadas, pelo lado da AABB: Henrique( Caquinho), Bruno Bortolás, além de Douglas Ramos e Rennan Menezes que estavam representando seus times na Série Prata. Pelo lado do Center Fhotos, Eliel Alves e Vinicius de Moura eram as baixas do time comandado pelo técnico Roger Severo.

No tempo normal a partida terminou empatada pelo placar de 3 a 3, indo para as penalidades. Nas cobranças alternadas, Vinícius Arrusul pela AABB errou a penalidade que garantiu o título do Center Fhotos após duas décadas. O elenco basicamente composto por jogadores de São Gabriel, conseguiu um feito histórico ao derrotar a poderosa AABB após cinquenta partidas, quebrando a hegemonia de títulos.

Fotos: reprodução