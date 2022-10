Decrab Alegrete recupera retroescavadeira avaliada em mais de 400 mil reais

Share on Email

Na tarde de quinta-feira (6), a Polícia Civil de Alegrete, por intermédio da Decrab, recuperou uma retroescavadeira avaliada em mais de 400 mil reais.

De acordo com o Delegado, Daniel Severo, a máquina foi localizada após diligências dos policiais da Decrab, no Município de Alegrete.

O proprietário da retroescavadeira é de Santa Catarina.

Ao PAT, o Delegado citou que os policiais civis, localizaram e restituiram uma retroescavadeira avaliada em mais de R$ 400.000,00 ao seu devido proprietário.

A apreensão foi realizada a partir do registro de uma ocorrência de estelionato. A vítima foi ludibriada e entregou o bem ao estelionatário em Chapecó/SC.

Na sequência, o suspeito trouxe a retroescavadeira para a região(Alegrete), com a intenção de vendê-la a produtores rurais.

O Delegado que coordenou a ação disse que houve no mínimo duas vendas da máquina aqui no Rio Grande do Sul, portanto, a investigação vai prosseguir para a apuração de responsabilidade de todos os envolvidos.