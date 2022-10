Waldir Rossal Jardim, o barbeiro da Freitas Valle, morreu aos 77 anos

Nesta semana, Lucimara Jardim Ribeiro procurou o PAT para descrever um pouco sobre a trajetória de um dos barbeiros mais antigos da cidade.

Waldir Rossal Jardim, estava com 77 anos e faleceu no último final de semana, em decorrência de uma insuficiência cardíaca.

Lucimara acrescenta que o pai trabalhou por 56 anos na Avenida Freitas Valle, em seu estabelecimento comercial, o Salão Avenida.

Um colorado que amava ver as disputas que seu time travava, principalmente, as com os resultados positivos, as vitórias. Ele também, era um apaixonado por fusca.

Um dos pioneiros no ramo da barbearia, Waldir era um pai maravilhoso, esposo e avô – destaca.

A filha ressaltou que não poderia deixar de homenagear o pai e de realizar um agradecimento especial aos clientes fieis, amigos e aos funcionários da Santa Casa.

“Deixo meu agradecimento em especial ao Dr. Sandro Morais, Dr. Matheus Martini, enfermeiros técnicos de enfermagem do posto 3, a todo pessoal de higienização, copa, recepção e ambulatório. Pois foram 46 das de internação e ele sempre recebeu um excelente atendimento” – comenta.

Waldir deixa dois filhos (Lucimara e Luciano) e três netos. Ele faleceu no último dia 2 de outubro.