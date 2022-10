Trabalhadores dos chamados ‘espaços confinados’ têm nova norma do Ministério Público do Trabalho

A NR 33 tem por objetivo estabelecer os requisitos para a caracterização dos espaços confinados, os critérios para o gerenciamento de riscos ocupacionais em espaços confinados e as medidas de prevenção, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente com estes espaços.

A norma entrou em vigor na última segunda-feira (3), com exceção do item 33.5.13.3.1 que tem prazo de 5 anos para entrar em vigor. Entre os destaques, a alteração reforça uma importante mudança apresentada no novo texto quanto à definição de espaço confinado para a aplicação dos requisitos da

norma.

Assim, de acordo com a NR 33, espaço confinado é qualquer área ou ambiente que atenda simultaneamente os seguintes requisitos: não ser projetado para ocupação humana contínua; possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa.

Além disso, a norma esclareceu que os espaços não destinados à ocupação humana, com meios limitados de entrada e saída, utilizados para armazenagem de material com potencial para engolfar ou afogar o trabalhador também são caracterizados como espaços confinados.

As responsabilidades foram reorganizadas no novo texto que revisou as responsabilidades e competências das partes envolvidas (organização, responsável técnico, supervisor de entrada, vigia, trabalhadores autorizados e equipe de emergência e salvamento) para o atendimento aos itens da Norma.

Colaboradores que realizam atividades em espaço confinado recebem treinamentos.

Confira as alterações completa no link:

https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/RT%20Informa%20-%20N.%2029%20JULHO%20-%20Novo%20texto%20da%20NR-33%20-%20Espaco%20Confinado.docx.pdf

