Defensoria garante negociação de dívidas dos consumidores em atraso com a Corsan

Compartilhe















Durante todo o mês de junho, os usuários dos serviços da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), com débitos junto à empresa, poderão negociar os valores devidos em sessões de conciliação promovidas pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS).

A parceria foi um desdobramento da campanha “Conversando a Gente se Entende”, realizada em maio, que teve como objetivo resolver os litígios, nas áreas cível e familiar, sem ingresso de ação na Justiça.

“A parceria visa à flexibilização dos critérios de negociação por parte da prestadora de serviços para os casos excepcionais, de pessoas superendividadas. Levando em conta a grande demanda durante o período da campanha, a Corsan decidiu estender as condições especiais por todo o mês de junho”, comenta a defensora pública coordenadora da Câmara de Conciliação, Ana Carolina Sampaio Pinheiro de Castro Zacher.

Qualquer pessoa que tenha dívidas vencidas e não pagas junto à Corsan, e interesse em negociar, pode enviar e-mail para nomelimpo@defensoria.rs.def.br ou ligar para (51) 3210-9353.

“Os devedores serão recebidos e as situações encaminhadas à Corsan para a participação de sessão virtual onde serão negociados os débitos. Caso o cidadão precise de atendimento presencial, será agendado na Câmara de Conciliação”, explica a defensora.

A parceria foi estabelecida através da Câmara de Conciliação, com participação do diretor Comercial, de Inovação e Relacionamento da Corsan, Jean Carlo Flores Bordin, e do superintende de Relacionamento com o Cliente, Marcos Jung.

Júlio Cesar Santos Fonte: Ascom/DPE-RS