Defesa Civil alerta para risco de temporais, granizo e ventos de até 90 km/h no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para a possibilidade de temporais em diferentes regiões do Estado nos próximos dias. Conforme o Boletim Hidrometeorológico Diurno, divulgado nesta segunda-feira (2), há condições favoráveis à ocorrência de tempestades acompanhadas de queda de granizo e rajadas de vento que podem superar os 70 km/h, chegando a 90 km/h em algumas localidades.

O cenário de instabilidade exige atenção da população, especialmente em áreas que podem registrar volumes elevados de chuva e condições adversas de vento.

Instabilidade marca a previsão para os próximos dias

Para esta segunda-feira (2), as condições para tempestades estão concentradas principalmente nas regiões Noroeste, Norte, Campos de Cima da Serra, Vales, Região Metropolitana, Costa Doce, Sul, Litoral Norte, Serra e Nordeste.

Os acumulados de chuva previstos variam entre 10 e 40 milímetros, podendo alcançar pontualmente 60 milímetros. Também existe possibilidade de granizo e rajadas de vento fortes.

Na terça-feira (3), a instabilidade deverá continuar, com possibilidade de tempestades acompanhadas de granizo, que poderá ser de tamanho elevado, além de rajadas de vento que podem atingir 90 km/h.

As áreas com maior atenção incluem Oeste, Campanha, Centro, Missões, Noroeste, Norte, Vales, Região Metropolitana, Serra, Nordeste e Litoral Norte. Os acumulados de chuva poderão variar entre 10 e 60 milímetros.

Já na quarta-feira (4), o risco de tempestades permanece em diversas regiões gaúchas. O boletim aponta possibilidade de granizo e rajadas de vento superiores a 90 km/h em pontos do Oeste, Missões, Centro, Noroeste, Norte, Vales, Região Metropolitana, Serra, Nordeste e Litoral Norte.

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Os volumes de chuva previstos ficam entre 10 e 60 milímetros, mas poderão ultrapassar 100 milímetros em 12 horas em áreas isoladas, especialmente nas regiões das Missões, Noroeste e Norte.

Atenção para Alegrete e região

Moradores de Alegrete e da Fronteira Oeste devem acompanhar atentamente a evolução das condições meteorológicas e as atualizações divulgadas pelos órgãos oficiais.

Embora o boletim apresente áreas de instabilidade em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, a previsão estadual não representa, necessariamente, a emissão de um alerta específico para Alegrete.

Por isso, é importante acompanhar os comunicados da Defesa Civil e verificar se há avisos direcionados ao município, principalmente diante da possibilidade de mudanças rápidas nas condições do tempo.

Previsão indica diminuição da instabilidade na quinta-feira

Para a madrugada de quinta-feira (5), a tendência meteorológica aponta condições para chuva fraca a moderada em áreas do Norte do Estado.

Também poderão ocorrer pancadas de chuva fraca a moderada em pontos isolados do Oeste, Nordeste, Costa Doce, Região Metropolitana e Litoral Norte.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 10°C e 21°C, enquanto as máximas ficarão entre 20°C e 26°C.

Defesa Civil orienta população a adotar medidas preventivas

Diante da possibilidade de temporais, a orientação é que a população redobre os cuidados para evitar acidentes e situações de risco.

Entre as principais recomendações estão:

Durante tempestades, procurar abrigo em construções seguras e permanecer longe de portas e janelas.

Não buscar proteção debaixo de árvores durante chuvas com vento ou descargas elétricas.

Evitar permanecer em áreas abertas durante a ocorrência de raios.

Recolher ou prender objetos soltos em pátios, sacadas e quintais.

Manter distância de postes, árvores e estruturas que possam cair.

Não atravessar ruas alagadas, arroios ou locais com correnteza.

Em caso de granizo, proteger-se em local coberto e afastado de janelas.

Evitar transitar por áreas alagadas ou com risco de deslizamentos.

A população também deve ficar atenta a sinais de destelhamentos, quedas de árvores, alagamentos e danos provocados pelo vento.

Saiba onde buscar informações e ajuda

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul disponibiliza informações meteorológicas, avisos e alertas em seus canais oficiais.

Os moradores podem acompanhar as atualizações pelo site da Defesa Civil Estadual: https://defesacivil.rs.gov.br/

Também é possível consultar a previsão do tempo e os avisos meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), pelo endereço https://portal.inmet.gov.br/.

Em situações de emergência, os telefones disponíveis são:

199: Defesa Civil.

193: Corpo de Bombeiros.

190: Brigada Militar.