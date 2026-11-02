Cemitério Municipal recebe grande público nesta segunda-feira de Finados

O Dia de Finados é marcado por uma intensa movimentação no Cemitério Municipal de Alegrete nesta segunda-feira, 2 de novembro. Desde as primeiras horas da manhã, familiares e amigos chegam ao local para prestar homenagens aos entes queridos que já partiram, em uma data marcada pela saudade, pela fé e pela lembrança.

O movimento foi intenso durante a manhã, com grande circulação de pessoas nos corredores do cemitério e nas áreas externas. A procura foi tão expressiva que encontrar espaço para estacionar veículos nas proximidades se tornou uma dificuldade para quem foi até o local.

Em frente ao cemitério, vendedores de flores também movimentaram o comércio, oferecendo diferentes opções de arranjos e homenagens. As flores, tradicionalmente utilizadas para ornamentar os túmulos, representam uma das principais formas de demonstrar carinho e manter viva a memória de familiares e amigos.

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A programação religiosa também integrou as atividades desta manhã. A Paróquia São José realizou uma missa às 8h30min, no Cemitério Municipal, reunindo fiéis em um momento de oração e reflexão em memória daqueles que faleceram. A celebração foi anunciada previamente pelo padre Alvano Setembrino de Freitas, que destacou o significado da data para a comunidade católica.

Além da celebração, o espaço recebeu gazebos com a presença de religiosos, que oferecem mensagens de fé, acolhimento e orações às pessoas que passam pelo local. A iniciativa proporciona momentos de espiritualidade e conforto em meio às manifestações de saudade.

Entre flores, orações e visitas aos túmulos, o Dia de Finados transforma o cemitério em um espaço de reencontros com as lembranças. Para muitas famílias, a visita é uma tradição que se repete todos os anos, uma oportunidade de recordar histórias, prestar homenagens e renovar os vínculos afetivos com aqueles que já partiram.

A movimentação também reflete a importância da data para a comunidade alegretense. Mais do que uma visita aos túmulos, o momento representa uma manifestação coletiva de respeito, memória e carinho.

A saudade que permanece

O Dia de Finados é uma data em que diferentes sentimentos se encontram. Enquanto alguns chegam para limpar e ornamentar os túmulos, outros permanecem por alguns minutos em silêncio, fazem uma oração ou simplesmente recordam momentos vividos ao lado de quem partiu.

Em Alegrete, a movimentação registrada nesta segunda-feira demonstra que, mesmo com a passagem dos anos, as homenagens e as lembranças continuam presentes na vida das famílias.