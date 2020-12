Saldo de empregos de novembro em Alegrete é positivo; confira os números

Compartilhe















O saldo de empregos formais é a diferença entre contratações e demissões. Números positivos indicam mais admissões, e negativos, mais cortes. No mês de novembro o município de Alegrete criou 78 vagas de empregos formais. Foram 245 admissões com 167 desligamento, o que possibilitou o saldo positivo.

No acumulado do ano ainda é vermelho. Das 2.407 admissões, ocorreram 2.568 desligamentos, ocasionando saldo de -161 postos de trabalhos encerrados.

Papai Noel vence a Covid e volta encantar crianças em Alegrete

Num comparativo desde o início da pandemia, a cidade ficou negativa em cinco meses. Em abril (-191), maio (-106), junho (-26), julho (15), agosto (-1), setembro (-23), outubro (25) e novembro com 78.

Rio Grande do Sul

Pelo quinto mês consecutivo, o Rio Grande do Sul teve mais contratações do que demissões no mercado de trabalho formal. Em novembro, o Estado abriu 29.788 empregos com carteira assinada, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Ministério da Economia. É o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, que tem dados desde 1992.

Apesar da sequência de resultados positivos nos últimos meses, o Rio Grande do Sul ainda não recuperou os empregos perdidos durante o auge da crise do coronavírus. No acumulado do ano, o Estado apresenta perda de 19.532 vagas com carteira assinada, principalmente pela destruição de postos entre março e junho. O resultado é consequência da diferença entre 885.254 contratações e 904.786 demissões ocorridas em 2020. A saga da jovem que não rejeitava trabalho para se tornar pedagoga

Em 2020, o setor de serviços acumula a perda de 22.949 vagas, e o comércio fechou 9.572 posições. Por outro lado, a indústria lidera as contratações, com saldo positivo de 8.679 empregos.

Também estão no azul construção (2.629) e agropecuária (1.681). Para a economista e professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Maria Carolina Gullo, no momento somente a indústria engatou retomada consistente, após a paralisação das fábricas no início da pandemia ter derrubado a produção e, por tabela, o nível de emprego.

O comércio e os serviços ainda têm um largo caminho para recuperar o estoque de empregos que tinham antes da pandemia. Neste sentido, a evolução da crise sanitária no Estado, com o aumento no número de pessoas infectadas e a eventual adoção de novas medidas restritivas, pode fazer com que a recuperação seja lenta.

Enfermeira alegretense foi selecionada para trabalhar em hospital da Alemanha

Brasil

O Brasil abriu 414.556 vagas de trabalho com carteira assinada em novembro. Resultado de 1.532.189 admissões e 1.117.633 desligamentos, o número é 6,4% maior que as vagas abertas em outubro, o que sinaliza a continuidade da recuperação do mercado de trabalho. No entanto, a comparação mostra um fôlego menor ao observado em setembro, que registrou alta de 26,8% ante o mês anterior.

Os números foram divulgados pela Secretaria de Trabalho no dia 23. Além de ser o melhor resultado entre todos os meses da série histórica, iniciada em 1992, foi o quinto mês positivo depois de quatro meses consecutivos de saldo negativo, consequência da pandemia de Covid-19.

Julio César Santos

Foto: Alex Lopes