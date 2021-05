Defesa se pronuncia sobre caso do médico Cairo Barbosa

Compartilhe















Os advogados do médico Cairo Barbosa, réu por crime sexual, se pronunciaram sobre o caso. Conforme os advogados Bruno Costa e Gustavo Goularte, trata-se de uma situação complexa.

“As acusações são bem graves. Não existe uma prova da ocorrência. A defesa que foi apresentada nesta quarta-feira, no processo, já traz em caráter preliminar fortes elementos da inocência do nosso cliente. Os fatos são inexistentes. Uma das exigências do doutor Cairo é que o processo tramite o mais rápido possível para que a verdade de estabeleça”, diz a nota.

Entenda o caso

Três mulheres acusam o médico ginecologista Cairo Barbosa de ter cometido abuso sexual durante consultas realizadas em Canguçu. Os casos, segundo as ex-pacientes, foram compreendidos entre os anos de 2012 e 2017. A Polícia Civil indiciou o profissional pelo crime de violação sexual mediante fraude, que tem uma pena de reclusão de dois a seis anos, e remeteu o inquérito ao Ministério Público (MP). O órgão já realizou a denúncia do profissional.

A juíza que cuida do caso deferiu duas medidas cautelares contra ele: o afastamento imediato do trabalho junto ao Hospital de Caridade de Canguçu, onde atuava, e a suspensão da atividade médica, o que irá impedi-lo de exercer a função em seu consultório a partir do dia 5 de junho.

Por Canguçu Online