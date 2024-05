Confira o setlist do espetáculo AjudaArte em prol dos desabrigados, que acontecerá nesta quarta-feira no Casino

Um seleto grupo de artistas alegretenses, sensibilizados com a situação das famílias desabrigadas pelas fortes cheias no estado, uniu-se em prol de um bem comum: promover um espetáculo solidário para arrecadar fundos e materiais.

Emocionante: crianças da Guiné Bissau, na África, oram pelo RS

A ideia foi aceita pelo setor de Cultura do Sesc, que imediatamente assumiu a organização do evento juntamente com a Diretoria de Cultura do município e o projeto Movimentando a Cultura no CC.

O espetáculo desta noite, no Clube Casino de Alegrete, contará com a participação de alguns artistas de Alegrete, e o ingresso solidário será doações diversas, preferencialmente garrafas de água e cobertores, sugerem os organizadores.

Joaquim, bebê prematuro de pouco mais de 700g, necessita de sangue O negativo

O evento contará com acessibilidade em Libras e transmissão ao vivo via Facebook, Instagram e Youtube. Para aquecer a noite, que promete ser gelada na 3ª Capital Farroupilha, em meio às doações, um setlist foi organizado para sensibilizar o público.

Sobem ao palco a partir das 19h30min:

Gui Mendes e Alfeu Menezes;

Didi Percussão;

Nelson Mendes;

Alexandre Rosa;

Victor Lobins;

Túlio Urach;

Dinho e Jonivan;

Caio Barbosa (Colmeia Iraímas);

Elles Dois;

Tchê Roots Acústico;

Os Astecas;

Filipi Coelho e Gustavo Vilaverde;

Chico Paim;

Os Chacreiros;

Aline Costiti;

Marcio Duarte;

Igor Vargas e Dudu Refatti;

Ricardo Piaget;

Tiano e Vinícius;

Mandala Duo Daniel e Vanusa.

Segundo os organizadores, a ordem de apresentação pode sofrer alteração.

Aldeia do Rock, Inclusive, Oficina do Som, Master Sonorizações, Paulinho Vídeos, Rede Conesul e Clube Casino são apoiadores do evento. A promoção é do Sistema Fecomércio Sesc, Prefeitura através da SECEL com a Diretoria de Cultura e Projeto Movimentando a Cultura no CC. Mais informações pelo 55 984236348.