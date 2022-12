Homem é desafiado a retirar garrafa de cachaça de tronco de Umbu e acaba ‘entalado’ na árvore

Um homem ficou “entalado” no tronco de uma árvore de Umbu e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Alegrete.

Na tarde do domingo(4), logo após o meio-dia, um chamado inusitado mobilizou uma guarnição dos Bombeiros até o bairro Progresso.

No endereço, dentro de um tronco de um Umbuzeiro estava um homem que relatou aos militares que havia entrado no local para pegar uma garrafa de canha, pois um dos amigos havia colocado dentro do tronco e o desafiou a retirar.

Ainda segundo informações, havia aproximadamente, cinco homens com ele, todos com sinais de embriaguez. O tronco precisou ser cortado para a remoção do indivíduo, na sequência, os militares também retiraram a garrafa de canha pois um outro queria entrar, com esse objetivo e poderia também ficar “entalado”.

O tronco tinha mais ou menos 1m e meio de profundidade, segundo os bombeiros. O homem, depois de ser retirado, não apresentava lesões e permaneceu na companhia dos parceiros para dar continuidade à “confraternização”.

Umbu

O nosso Umbu, é uma árvore típica dos pampas.

De grande tamanho, muito copada e folhagem espessa, produz excelente sombra. É encontrada ao redor de casas e galpões nas fazendas, chácaras e sítios, pela sombra procurada por homens e animais.

O tronco do Umbu é muito grosso, as raízes fora da terra são grandes, mas ninguém usa a madeira da árvore – não serve para nada, mesmo. É farelenta, quebradiça, parece feita de uma casca em cima da outra.