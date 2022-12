Zelador denuncia moradora por agressão no elevador do prédio

Share on Email

Na Delegacia de Polícia, o homem disse aos policiais civis que estava no elevador, assim como, duas moradoras, que ele descreveu o nome e os apartamentos. Em determinado momento, teria iniciado uma discussão, que o zelador não especificou o motivo ou não houve a liberação para a imprensa.

Durante o desentendimento com as duas mulheres, uma delas teria “partido’ para cima do funcionário na tentativa de agredi-lo fisicamente.

Na sequência, o zelador procurou a DP para realizar o registro, já que, ao segurá-la para evitar as agressões a mulher teria o acusado de tê-la agarrado.