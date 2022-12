Definido novo índice de reajuste do IPTU para 2023

O Secretário de Finanças, José Luis Cáurio informa que para 2023, o reajuste do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) fechou em 6,52%.

E para quem optar em pagar o imposto à vista terá um desconto de 10%, valor maior que o reajuste do imposto, disse o Secretário.

As guias do IPTU para 2023 vem com a novidade do código QR Cod que permitem essa nova forma de pagamento através de Pix.

Até o dia 30 a Secretaria de Finanças continua negociando os tributos municipais atrasados em dívida ativa, através dos PROFIS ate o dia 30 de dezembro.

O índice de reajuste segue, o IGPM- Índice Geral de Preços do Mercado, conforme a inflação dos últimos 12 meses e, neste caso, de novembro de 2021 a outubro de 2022.