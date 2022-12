Vídeos: mais uma casa destruída por incêndio, nesta quarta, em Alegrete

Share on Email

De acordo com informações preliminares, na residência estavam duas idosas que não queriam sair, elas foram retiradas pelo atleta e servidor público Rodrigo Azevedo.

Ele destacou que estava passando na rua Simplício Jaques e visualizou a fumaça, então resolveu verificar e percebeu que era um incêndio. No mesmo instante, entrou no local, e retirou as moradoras.

Na sequência, Rodrigo acionou os Bombeiros que chegaram rápido ao local, acrescenta.

O servidor público, informou ainda, que tinha conhecimento que um homem também reside na casa, então perguntou por ele. Contudo o morador havia saído, foi quando Rodrigo o visualizou próximo da esquina.

A casa de madeira, na rua José do Patrocínio, no bairro Vila Nova, foi totalmente consumida pelas chamas, embora a ação rápida dos Bombeiros.

“Eu fui nas residências que ficam perto, para que as pessoas ficassem atentas, pois há muito material inflamável no pátio, da casa que incendiou. Material de reciclagem”- comentou.

Dois caminhões dos Bombeiros atenderam a ocorrência, devido às chamas altas e mais de 9 mil litros de água já foram usados, sendo que o fogo, até essa postagem, não havia sido extinto diante do acúmulo de lixos e entulhos.

A Brigada Militar também esteve no endereço e deu apoio à guarnição interrompendo o trânsito nas imediações. Nenhuma outra residência foi atingida.

Um homem que também entrou na casa para auxiliar, acabou machucando o pé e foi levado à UPA, porém, sem gravidade, assim como, uma das moradoras por ser idosa e ter muita fumaça. O atendimento foi mais preventivo.

No início da manhã, de hoje, antes das 6h, os Bombeiros atenderam um sinistro na rua Vinte de Setembro, em uma casa abandonada e na sequência, no bairro Airton Senna I, onde a residência foi totalmente consumida pelas chamas.

Videos imagens aéreas :Top drones

Fotos: Júlio Cesar da Luz(PAT) e Rodrigo Azevedo