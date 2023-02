Definidos os adversários de Fluminense e Boca na semifinal da Copa RS de Futebol Amador

Share on Email

As partidas da categoria livre estão marcadas para o Estádio Sandense, em Três Coroas. Já os jogos da categoria veterano serão realizados no Estádio Dirceu de Castro (Arena Cruzeiro), em Cachoeirinha.

O campeonato envolve a participação de 147 times, 4.500 atletas e 70 municípios gaúchos, com mais de 200 jogos já realizados. A organização é da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

A cidade de Alegrete conta com dois representantes entre semifinalistas da competição. O Fluminense na categoria veteranos e o Boca Juniors na categoria livre.

O sorteio realizado na sede da Secretaria de Esporte e Lazer colocou o representante alegretense na categoria veteranos frente ao Ouro Verde/Santo Alfredo da cidade de Porto Alegre. O Fluminense entra em campo às 16h, na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha.

Já na livre, o Boca Juniors decide vaga na grande final, em Três Coroas. O clube alegretense encara o Mercado Rende Mais da cidade de Agudo. A partida no estádio Sandense inicia às 14h.