Definidos os oito classificados no Torneio Master da LAF

A bola voltou a rolar no último final de semana em Alegrete. No sábado (5), foi realizada a última rodada do 1º Torneio LAF/Tá barato pra caramba;

Quatro jogos na competição master (50 anos), definiu os 8 classificados para a fase de quartas de final.

Dois jogos foram disputados no Estádio Farroupilha. O time banguzinho do Nacional atropelou o Fortaleza, fez 7 a 1 no time da Restinga.

Banguzinho do Nacional 50 Fortaleza 50

Ainda no Municipal, vitória magra do Boca Jrs. sobre o Alvorada, 1 a 0.

Boca Juniors 50 Alvorada 50

Os outros dois jogos foram realizados no campo do Palmeiras e Honório Lemes. O Fluminense fez 4 a 2 em cima do Nacional, no clássico da rodada.

Bons jogos no retorno do futebol amador

Fechando a fase classificatória, Ibirapuitã e Tinga não saíram do 0 a 0. Segundo o coordenador técnico da competição Valdir Knierin, as quartas de final ocorrem nos dias 12 e 13.

Sábado 12 – Estádio Farroupilha

15hs – Fortaleza x Fluminense

17hs – Alvorada x Nacional (banguzinho).

Domingo 13 – Estádio Farroupilha

9hs – Nacional x Tinga

11hs Ibirapuitã x Sindicato

Fotos: reprodução