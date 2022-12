Motorista, sem CNH, avança preferencial e atinge ciclista; Brigada Militar e Samu passavam no local

Share on Email

De acordo com a Brigada Militar, no início da tarde deste sábado(3), um motorista que não possui Carteira Nacional de Habilitação, avançou a preferencial e atingiu um ciclista, no entroncamento da Ponte Borges de Medeiros, em Alegrete.

O homem que estava de bicicleta e seguia sentido Zona Leste em direção ao Centro pela Avenida Eurípedes Brasil Milano, foi arremessado alguns metros. Ele sofreu escoriações e lesões sendo encaminhado à Santa Casa pela ambulância do Samu que passava no local.

Uma guarnição da Brigada Militar, também estava no sentido oposto na Avenida Eurípedes Brasil Milano e o policial visualizou o momento em que o condutor da Saveiro, que trafegava na Avenida Alexandre Lisboa, não respeitou a parada obrigatória, no entroncamento, e cortou a frente do ciclista.

Ao ser identificado, foi constatado que o motorista não tem Carteira Nacional de Habilitação e o veículo está com documentação irregular, por esse motivo, seria recolhido ao depósito do Detran.

A Brigada Militar e o Samu atenderam a ocorrência. O motorista da caminhonete nada sofreu. Já a Saveiro e a bicicleta tiveram avarias.