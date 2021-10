Psiquiatra Luciana Mesko é homenageada com título de cidadã alegretense

A médica psiquiatra Luciana Marques Mesko, 18 anos de atuação na área da psiquiatria em Alegrete, recebeu da Câmara Municipal o título de Cidadã Alegretense em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira.

A proposição é de autoria da vereadora Firmina Martins Soares aprovada pelos vereadores. Colegas médicos, integrantes da saúde mental e amigos da homenageada compareceram no plenário da Casa para assistir ao ato solene.



A presidente Firmina, após a leitura do currículo de Luciana Mesko e a apresentação de um vídeo com depoimentos de amigos e colegas que emocionaram a homenageada, fez a entrega do título de Cidadania para o aplauso dos presentes.



Na tribuna, os vereadores líderes de bancada destacaram a importância da distinção concedida. Por delegação do líder Luciano Belmonte, dos Progressistas, o vereador e médico Glênio Bolsson foi o primeiro a se pronunciar, afirmando que a homenagem à médica Luciana representa uma história da saúde mental em Alegrete que passa a ser um referencial na área da psiquiatria.

O vereador líder da bancada do PT, Anilton Oliveira, disse que a médica Luciana trabalha com mentes e que esse trabalho, agora reconhecido com o título de Cidadania, continuará em favor da saúde pública de nosso Município. A vereadora Dileusa Alves reconheceu na homenageada o seu espírito de doação por outras pessoas, salvando vidas. Agora, uma mulher alegretense, uma mulher vencedora, completou.

Já o vereador João Leivas considerou uma das homenagens mais lindas prestadas pelo Parlamento.“É parte de uma relação de acolhimento mútuo, tanto da homenageada quanto da cidade “, completou¨.





A secretária de saúde, Haracelli Fontoura, em nome do prefeito Márcio Amaral e do sistema de saúde mental do Município parabenizou a presidente Firmina que tornou a médica Luciana a mais nova cidadã alegretense. “O seu trabalho no Caps II e Caps AD, incluindo o atendimento no terceiro turno da saúde mental fez toda a diferença na vida das pessoas. Nossa gratidão por tudo”, arrematou.





A presidente da Câmara, vereadora Firmina Soares, autora da proposição que concedeu o título de cidadania, foi à tribuna para dizer que a dra. Luciana tem uma imensa responsabilidade na cidade de Alegrete em salvar vidas. Disse do orgulho em tornar a médica Luciana cidadã alegretense pelo seu mérito e o trabalho de vários anos em nossa cidade, salvando vidas. Que continue em nossa cidade, ajudando aquelas pessoas que realmente precisam de sua ajuda.



Por fim, a homenageada, visivelmente emocionada, cumprimentou professores e médicos pelas datas a esses profissionais dedicadas. Disse de sua satisfação e orgulho em contar sua história de vida e como ocorreu sua vinda de Porto Alegre para Alegrete.

Não deixou de mencionar que nesta cidade sempre foi bem recebida e acolhida pelos colegas da saúde. Agradeceu às pessoas que fazem parte de sua história, os amigos que a cidade lhe proporcionou e à sua família. Também o seu agradecimento aos pacientes, pela confiança e reconhecimento, igualmente aos colegas de trabalho e à presidente Firmina pela iniciativa da concessão do título.



Estiveram presentes os vereadores Anilton Oliveira, Cléo Trindade, Glênio Boplsson, Luciano Belmonte, Dileusa Alves, Fábio Perez Bocão, João Leivas e Eder Fioravante. Também a participação do médico Antônio Roberto Nunes, diretor clínico da Santa Casa e vice-presidente da Associação Médica de Alegrete; Vilma Siqueira (CAPS AD), Terezinha Aurélio (psicóloga); Joseane Ibaldo (Banco do Brasil), Lizete Menna Barreto (professora); Emir Lemes Almeida( Conselho Tutelar) e Nádia Mileto, coordenadora da Saúde Mental.

Por Alair Almeida