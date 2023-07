Parte da renda da Festivinhos foi repassada à Equoterapia

No último dia 27, a empresa Peruzzo realizou uma significativa doação de 4.270 reais para a Equoterapia em Alegrete. Esse montante foi proveniente do evento Festivinhos, que ocorreu no início deste mês no CTG Aconchego dos Caranchos.

Inicialmente concebido com o propósito de promover e incentivar os produtores de vinhos e queijos da região, o Festivinhos ganhou uma dimensão social ao decidir destinar parte da renda obtida com as vendas para instituições e entidades. Neste ano, a ação beneficiou essa terapia assistida por cavalos que oferece benefícios valiosos para pessoas com deficiência, ajudando-as a melhorar sua qualidade de vida.

A diversidade gastronômica também foi um dos destaques desse evento marcante. Os estandes dos parceiros apresentaram uma ampla variedade de delícias, incluindo queijos, linguiças, embutidos, frango temperado, diversos tipos de massas frescas, café e doces.

O Festivinhos atraiu não apenas amantes de vinhos e queijos, mas também pessoas preocupadas com questões sociais e interessadas em contribuir com causas nobres, como a Equoterapia. O envolvimento da empresa Peruzzo e dos participantes do evento demonstra o compromisso da comunidade em promover a solidariedade e o bem-estar de todos os cidadãos, especialmente daqueles que podem se beneficiar dessas terapias especiais.

A doação de mais de 4 mil reais à Equoterapia foi importante para apoiar o trabalho realizado pela instituição. Os recursos contribuirão para a continuidade dos tratamentos assistidos por cavalos, possibilitando que mais pessoas com deficiência tenham acesso a essa terapia tão benéfica.