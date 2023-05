Dengue| Por enquanto é surto, mas há risco real de epidemia

Alegrete está enfrentando uma séria ameaça à saúde pública com um possível surto de dengue que assola a região. Com mais de 41 casos confirmados, as autoridades locais estão em alerta máximo para combater a propagação da doença e evitar uma possível epidemia. O comprometimento de todos é essencial nessa batalha, especialmente na eliminação de locais propícios à reprodução do mosquito transmissor, o Aedes aegypti.

A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado. Os sintomas incluem febre alta, dores musculares, dor de cabeça e erupções cutâneas. Em casos mais graves, a dengue pode evoluir para a dengue hemorrágica, que é potencialmente fatal. Portanto, é de extrema importância que medidas sejam tomadas para prevenir a propagação da doença.

No entanto, os fiscais de saúde enfrentam desafios significativos ao tentar combater a dengue. Um dos principais problemas é a falta de acesso a alguns locais que possuem água parada, condição favorável à reprodução do mosquito. Carlos Humberto Conceição Vasques, coordenador da Vigilância Sanitária em Alegrete, já ressaltou a gravidade dessa situação. Entre as regiões o Centro, a Zona Leste e a Cidade Alta são as mais críticas.

A eliminação de recipientes que acumulam água parada é a principal estratégia para combater a dengue. Pneus velhos, vasos de plantas, garrafas vazias e até mesmo pequenos recipientes podem se tornar criadouros do mosquito. É fundamental que a população esteja consciente da importância de manter seus quintais e áreas comuns livres de objetos que possam acumular água. O comprometimento de cada um é vital para eliminar os focos de reprodução do mosquito e proteger a saúde de toda a população.