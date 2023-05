Projeto Universo Escola leva muita arte e cultura para escolas do município

O Sesc Alegrete, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alegrete, está realizando o projeto “Universo Escola: Arte e Cultura para todos”. Com o objetivo de incentivar a prática artística no processo educacional dos estudantes do município, a iniciativa oferece oficinas gratuitas de cinema, teatro, literatura e artes plásticas. O projeto teve início em abril e já atendeu mais de 2 mil estudantes.

Diversas escolas já receberam o projeto, que vem proporcionando uma relação estreita entre a educação e a arte, o que tem motivado muito os estudantes e professores. Além das EMEBS na zona urbana, a equipe de oficineiros também já visitou várias escolas da zona rural.

Considerada um objeto de estudo aprofundado no campo educativo, e não somente uma atividade complementar nas escolas, o trabalho com a arte busca estimular a criatividade, o senso crítico e a capacidade de interpretação, servindo como uma ferramenta interdisciplinar que é complementada por outras áreas de conhecimento.

”É por meio da arte que os alunos conhecem mais sobre a história da cultura e de suas origens, e sobre as sensações e expressões que as obras artísticas despertam nas pessoas”, destacam os organizadores do projeto. As oficinas estão sendo ministradas pelos profissionais, Guto Vilaverde, Alisson Machado, Tatiane Quintana, Merlen Alves e Ana Lúcia Vargas, com o suporte técnico de Cátia Machado.

Fotos: Paulo Amaral