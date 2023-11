Denúncia de maus-tratos em animais se confirma; proprietária deverá responder legalmente

Share on Email

Na sexta-feira(24), a Patrulha Ambiental (PATRAM) foi acionada para averiguar uma denúncia de maus-tratos a animais no bairro Honório Lemes, localizado na Zona Leste de Alegrete. A ação visava verificar as condições de um cão que estaria enfrentando uma situação extrema de negligência.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais ambientais confirmaram a procedência da denúncia. No local, depararam-se com um cão visivelmente desnutrido e em estado sanitário precário.

A proprietária, ao ser abordada, alegou desconhecimento sobre as causas da situação do animal e afirmou que o cão começou a perder peso. Ela relatou ter administrado medicamentos para vermes e assegurou que sempre providenciou alimentação para o animal, no entanto, alegou não dispor de recursos para levá-lo a uma consulta veterinária.

Diante da gravidade da situação, a veterinária do Canil Municipal Salete Grande foi chamada para realizar uma avaliação mais detalhada do estado de saúde do animal. O exame revelou extrema magreza e lesões graves na pele, indicando negligência prolongada.

Em virtude das condições críticas do animal, a equipe da Patrulha Ambiental decidiu recolhê-lo e encaminhá-lo ao Canil Municipal de Alegrete para receber os cuidados necessários. A veterinária responsável pelo canil iniciou imediatamente o tratamento, visando a recuperação do cão.

Simultaneamente, um registro por maus-tratos foi feito na Delegacia de Polícia (DP). A proprietária poderá responder legalmente pelas condições em que o animal foi encontrado.