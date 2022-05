Denúncias de tiros, em via pública, termina com irmãos presos em Alegrete

Dois homens foram presos por posse ilegal de arma de fogo em Alegrete.

Na noite de domingo(22), durante o patrulhamento ostensivo, a guarnição foi acionada no bairro Canudos sob a denúncia de que dois irmãos estavam com armas de fogo, em via pública. Eles teriam realizado disparos com os revólveres.

No endereço indicado, os policiais visualizaram que havia um dos acusados, conhecido como Pepé, entregando algo para um indivíduo. O local, também, é conhecido pela prática de venda de entorpecentes.

No momento da abordagem, o homem(Pepé) tentou fugir, mas foi interceptado. Já o outro indivíduo, que estava com ele, confessou que tinha adquirido uma quantidade de maconha.

Por esse motivo, uma porção da droga e uma quantia de dinheiro foram identificadas.

Com os dois irmãos, Pepé e Tieta, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma de calibre 38, da marca Rossi, e outra de calibre 22, importada da marca Detetive, ambas municiadas e, mais uma quantidade de cartuchos.

Os irmãos que já tinham passagens de policiais, foram levados à Delegacia de Polícia. Em contato com o Delegado de Polícia de Plantão, foi determinado prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Os irmãos de 28 e 29 anos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete e as armas e munições apreendidas.