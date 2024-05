Depois de 20 dias, caminhão dos Correios de POA, chega em Alegrete

Depois de mais de 20 dias sem poder sair do Centro dos Correios em Porto Alegre, devido aos alagamentos na capital gaúcha, neste 21 chegou um caminhão com correspondência e Cedex no centro de triagem de Alegrete, na rua Tamandaré. Agora as ecomendas via sites e outras começam a chegar na cidade para serem entregues aos seus destinatários.

O que vinha de fora do estado ou de outras regiões estava sendo transportado via Passo Fundo, fazendo um trajeto bem maior até chegar aqui na cidade. O mesmo acontecia com o que saia daqui para outros estados. O problema mesmo era o que estava em Porto Alegre, próximo ao aeroporto, no Centro do Correios que ficou ilhado e não tinha como fazer carregamento de encomendas.

Agora, aos poucos, tudo vai sendo atualizado