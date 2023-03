Parte de teto cai durante festa em casa noturna de Alegrete

Parte do gesso do forro do salão, do Friends Bar, caiu durante a madrugada desta sexta-feira(10), em Alegrete. O acidente ocorreu por volta das 2h, na região Central do Município.

De acordo com informações da Brigada Militar, três pessoas sofreram ferimentos leves. Uma mulher, na cabeça e outros dois clientes – um deles, escoriações em um dos braços e o outro na testa.

“Conversei com a cliente por telefone, está tudo bem, ocorreu um arranhão no rosto. Nada grave.”- citou Fabricio Camargo proprietário do Friends que destaca que já tem mais de seis anos de atuação em eventos na cidade. Os outros dois jovens, também, teriam se deslocado para suas residências.

No interior do bar, havia cerca de 189 pessoas e o evento prosseguiu por mais um período, entretanto, por medida de segurança, os Bombeiros solicitaram a retirada do público devido a necessecidade de uma avaliação mais pormenorizada do teto e de um laudo, na sequência.

“Não há nada de irregular no ambiente, em relação a todos os alvarás e demais documentações necessárias. Por motivo de que, não tem como verificar os danos na estrutura, foi solicitado que a festa fosse interrompida e o bar vai permanecer, temporariamente, fechado até o laudo”- descreveu o Bombeiro.

Uma avaliação deverá apurar as causas, mas acredita- se que possa ter ocorrido um problema relacionado às vibrações do som alto do local.

– “Foi tudo muito rápido. Parte do teto vibrou e veio abaixo – cerca de 2 a 3 metros. Mas foi mais o susto. Como era gesso, ninguém ficou ferido gravemente e a direção da casa prestou todo o acompanhamento, nem ambulância foi necessário. Tanto que depois da limpeza a música continuou por mais um tempo e todos permaneceram no bar, foi algo pontual” – disse um cliente ao PAT.

Não ocorreu tumulto ou qualquer outro incidente. O registro pela Brigada Militar foi feito na Delegacia de Polícia. Já os Bombeiros compareceram com o caminhão e o ambulância resgate, porém, não houve atendimento com os carros.