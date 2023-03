Mindinho deixa o Corinthians e vai jogar no Dnipro da Ucrânia

O Corinthians chegou a um acordo para liberação do atacante alegretense Ildemindo Cardoso, conhecido como Mindinho, o guri vai jogar no futebol ucraniano.

Ele rescindiu contrato com o clube paulista e saiu sem custos para o Dnipro 1, da Ucrânia, com o time do Parque São Jorge mantendo 20% dos seus direitos econômicos.

“As negociações começaram no ano passado. Mas o empresário não aceitou a antiga proposta e aí esse início de ano eles vieram com tudo”, destacou o pai Mindo Nunes. Ele conta que foram dias de negociações. Logo em seguida houve uma reunião e acabaram aceitando a proposta.

O jogador tinha contrato até o dia 3 de novembro deste ano com o Corinthians,e não havia sido relacionado para Copa São Paulo e segundo o clube não estava nos planos da diretoria para renovação de vínculo. Mindinho fez 11 jogos no Sub-20, marcando três gols, dois deles considerados de placa, ele estava no clube desde o Sub-15.

Foram quatro anos vestindo a camisa alvinegra e Mindinho agradeceu pela oportunidade de vestir a camisa de um dos gigantes do futebol.

O Dnipro é o atual líder da competição no seu país, com 35 pontos, cinco a mais do que o Shakhtar Donetsk. Mindinho foi integrado ao clube ucraniano no sábado (4), e já fez seus primeiros treinos no Sub-19, a tendência que seja relacionado ao time principal no retorno das férias de junho, concretizando o objetivo da contratação do time ucraniano.

