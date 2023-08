Depois de 8 anos, rede elétrica é modernizada e Salgado Filho poderá ligar os condicionadores de ar

Share on Email

Desde fevereiro deste ano que o Vereador Moisés Fontoura acompanhado da Diretora Edilene Oliveira, Leonora Durlo – Vice Diretora, Rose Cristaldo – CPM e de João Vitor de Castro – Assessor Parlamentar do Dep. Frederico Antunes participou de uma reunião para buscara a soluçaõ desrte caso. Depois de vários contatos, Jonathan Bronstrup – Chefe de Gabinete Casa Civil informou que neste ano ano iriam iniciar as obras e a escola poderia usufruir destes equipamentos.

Pra que esta rede fosse modernizada e a escola pudesse usufruir dos aparelhos, eles também acionaram Paulo Burmann – Diretor Geral da SEDUC que também se comprometeu em acompanhar todo o processo até a sua execução. E na última quinta-feira feira (17) a obra iniciou e dentro de 2 a 3 meses a comunidade escolar poderá usufruir dos aparelhos e ter uma nova rede elétrica.

-Para mim foi importante a soma de esforços e a sensibilidade do Governo do Estado com essa situação. A educação deve ser sempre a prioridade, disse Moisés Fontoura.