Semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, da APAE, avança na inclusão

Traficante não consegue arremessar droga no pátio do Presídio e acaba preso pela BM

Nesta terça(22), acontece o show de talentos para as turmas e a palestra sobre saúde com a enfermeira Rita Lorena Nunes. Com o Tema: Conectar e somar para construir inclusão.

Participaram da solenidade de abertura o Prefeito Municipal de Alegrete,Márcio Amaral, representantes das secretarias de educação,esporte e lazer e secretaria de saúde, usuários, alunos, voluntários, funcionários, vereadores, Jaime Duarte, João Monteiro, Pastor Itamar Bispo Enio, Fátima Marquezan e o presidente da Câmara de Vereadores Luciano Belmonte Diretoria da Apae /Alegrete,Padre Pedrinho Navarro e o vereador Itamar Rodriguez, Marcos Ruffo Goulart e voluntários também prestigiaram a abertura do evento.

Mulher, perturbada, não consegue registrar BO contra o companheiro

O programação anda terá piquenique, boate inclusiva, terapias integrativas no dia 25; oficinas, caminhada de inclusão dia 26, às 9h na Praça Getúlio Vargas encerrando no próximo dia 28 com concurso de desenho e roda de conversa família e inclusão. A APAE de Alegrete é o principal local onde pessoas com deficiências intelectuais ou múltiplas tem atedimento gratuito, aqui na cidade com um amplo serviço de uma equipe multidisciplinar de profissionais.