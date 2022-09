Depois de chegar a mais de 7 reais leite registra acentuada queda no preço

O leite que foi um dos vilões da inflação e chegou a mais de 7 reais o litro, agora já tem um recuo significativo no preço. Um dos alimentos mais importantes e consumidos por grande parte da população, pesou no orçamento das famílias em que, por exemplo, uma criança chega a tomar mais de um litro por dia.

O aumento do preço do litro de leite se deve a forte seca que afetou o Estado e elevou os custos de produção, ração e outros insumos aos animais.

Com a regularização do clima, os produtores tem mais pastagens naturais e com isso conseguem manter a produção e aos poucos os preços do litro está baixando.

Rede de mercados em Alegrete, na última semana, fez uma promoção e o leite chegou a R$3.49