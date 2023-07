Depois de quase uma década, Vila Ajala recebe poço artesiano

E com este propósito que a Prefeitura, junto com o vereador Cléo Trindade fez a entrega, dia 7, de um poço artesiano para a comunidade da Vila Ajala, depois de oito anos em que buscavam atender esta importante demanda daquela comunidade. A abertura do poço artesiano foi possível devido a emenda do deputado federal, Márcio Biolchi.

A obra toda custou 109. 563.30 reais e vai beneficiar mais de 10 famílias da comunidade que sofria, há anos, com a falta de água em épocas de estiagem e, principalmente, no verão. Outros poços comunitários vão ser entregues nas localidades de Pinheiros e Conceição.