Após sanitizado e servidores testados, Banrisul reabre nesta quarta em Alegrete

Depois que dois servidores testaram positivo no último final de semana, a agência do Banrisul foi fechada em Alegrete. De acordo com o gerente adjunto, Joni Ferreira todos os demais foram testados e o resultado foi negativo. Os dois funcionários que estão com a Covid permanecem em isolamento em casa. Além disso, a agência foi sanitizada e já reabre neste dia 12 de maio, segundo o gerente.

Portanto, os clientes que precisarem de serviços podem se dirigir ao banco ou ligar para marcar horário.

Esta não é a primeira vez que o Banrisul de Alegrete fecha por motivo de servidores positivarem para a Covid-19. Eles seguem os protocolos do banco que em caso de algum trabalhador testar positivo a agência dever fechada, todos testados e o ambiente sanitizado.

