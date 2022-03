Depois de ser preso duas vezes e liberado, homem finalmente conseguiu vaga no Presídio

Ao ser preso, pela Brigada Militar, pela terceira vez, em 48h, jovem de 21 anos foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

De acordo com informações, no início da tarde desta quinta-feira(24), o acusado entrou em uma loja na Rua dos Andradas para adquirir um telefone celular. O aparelho avaliado em mais de 2 mil reais foi escolhido e, ele dirigiu-se ao caixa para realizar o pagamento da entrada e concluir o procedimento para as demais parcelas.

Contudo, assim que repassou a nota de 200 reais ao caixa, o funcionário observou que havia algo muito diferente e suspeitou que poderia ser falsa. Por esse motivo, a Brigada Militar foi acionada e o jovem levado à UPA e, posteriormente, à Delegacia de Polícia.

Foi constatado que a nota de 200 reais era falsa e, desta forma, ele foi preso por tentativa de estelionato. O crime é inafiançável e, segundo os policias, o acusado seria levado ao Presídio Estadual de Alegrete, assim que a ocorrência fosse concluída.

Outras Ocorrências.

No início da tarde do último dia 22 ele foi preso pela Brigada Militar após entrar em um pátio no bairro Centenário e furtar um extensão elétrica. Neste dia, também, foi encontrada uma faca com o acusado.

Já na noite de ontem(23), ele foi preso depois de furtar uma bicicleta a motor de um trabalhador na área central de Alegrete. Nos dois casos, as vítimas o reconheceram como sendo o autor dos furtos. Contudo, nestes outros casos, ele havia sido ouvido e liberado. Os produtos foram restituídos às vítimas.