Vacinação infantil tem resultado surpreendente em menos de 3 meses

Desde o início da vacinação infantil em Janeiro, Alegrete atingiu 75,6% das crianças entre 5 e 11 anos vacinadas com uma dose contra a Covid-19. De acordo com levantamento divulgado nesta quinta-feira (24/3), 4.556 crianças receberam a primeira dose contra a doença na cidade, do total de 6.028. Com a segunda dose foram 1.398 crianças vacinadas dentro da faixa-etária.

O levantamento foi feito com base nos indicadores mais recentes informados pela SMS.

Segundo os dados do vacinômetro do Município de Alegrete, atualizado nesta quinta-feira, 92,3% da população geral, cerca de 67.373 pessoas receberam a primeira dose e 81% está vacinada com a segunda dose, num total de 59.168. Com a dose de reforço são 55,7%.

A Prefeitura informa que 100% da população adulta (acima de 18 anos), num total de 57.998 pessoas, está vacinada com a primeira dose e 94,6% (54.470) com a segunda dos da vacina contra a Covid-19. São 55,4% com ciclo completo.

Em Alegrete, a média está acima do índice estadual e nacional. O governo do Estado mostra que apenas 51,7% das crianças gaúchas de 5 a 11 receberam a primeira dose, até a segunda-feira (21). Conforme o Ministério da Saúde, até o momento, 43,4% das crianças brasileiras de cinco a 11 anos foram vacinadas com a primeira dose.