Depois de três anos, Câmara volta homenagear destaques com Troféu Estrela Negra que Reluz

Em mais uma edição, a Câmara de Vereadores homenageou negros em suas áreas de trabalho com o Troféu Estrela Negra que Reluz.

A indicação foi do vereador Moisés Fontoura ( PDT ) e aconteceu na sessão do dia 9 no plenário do Legislativo. E cada bancada indicou uma pessoa para receber o troféu.

E receberam a distinção Estrela Negra que Reluz as seguintes pessoas. Pela bancada do PT, Ênio Santos, pelo PDT Fernanda Carvalho Alves, o MDB indicou Alfredo do Prado, os Republicanos João Pedro Ferreira de Vargas e pela bancada do PP a professora Márcia Dorneles.

Troféu Negro que Reluz

Instituído em 2017, de autoria do vereador Celeni Viana, há três anos que não era realizado. Este ano, o vereador Moisés Fontoura ( PDT) resgatou para homenagear pessoas negras com destaque em diversas áreas e que contribuíram com suas atividades para o desenvolvimento de Alegrete.

