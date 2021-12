O “estrago” de uma ligação provoca quebra-quebra e separação

O homem de 30 anos disse aos policiais civis que estava em casa com a acusada quando recebeu uma ligação telefônica de uma ex-namorada. Assim que a companheira identificou de quem se tratava, ela ficou possessa. Segundo ele, descontrolada, a acusada passou a discutir com ele e, em ato contínuo quebrou seu aparelho celular, ao jogá-lo no chão.

Desta forma, o homem teria colocado um ponto final na relação e disse que iria sair da casa. Por esse motivo, passou a retirar seus pertences. Ele comentou que retirou a moto e depois retornou para sair com o carro, um Ford Fiesta. Porém, nesse momento, a sogra chegou na residência e, juntamente com a filha passaram a tentar impedi-lo de tentar sair. Ambas ficaram encostadas no carro e, mesmo ele ligando o motor e comunicando a sogra que iria sair, ele não teria se afastado e passou a dar socos no para-brisa até quebrar o vidro.

A companheira, com uma faca, teria cortado um pneu do carro e também golpeado o painel,danificando e quebrando o rádio. A vítima considera que o prejuízo chega ao valor de 1.500,00 reais e por ter o seu celular inutilizado pela acusada, antes de sair, pegou o aparelho, da agora ex, pois ele também era seu.