Depois de um trimestre negativo, Alegrete mantêm15 empregos formais em julho, aponta Caged

O Brasil criou mais de 131 mil empregos formais em julho, segundo apontou os novos números do Caged.

Conforme os dados publicados, o País abriu 131.010 vagas de emprego com carteira assinada em julho, interrompendo uma sequência de quatro meses de dados negativos, segundo o Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgado no último dia 21, pelo Ministério da Economia. O balanço de julho é resultado de 1.043.650 contratações e 912.640 demissões registradas no período. Com isso, o estoque de empregos formais no Brasil chegou a 37.717.045.

No entanto a cidade de Alegrete acabou fechando o acumulado do ano com menos 224 postos de trabalho. Os números com ajustes do Caged revelam que o município até o mês de julho havia admitido 1.570 e desligado 1.794.

Porém, os números gerais são considerados positivos. Depois de três meses com saldo negativo o município reagiu. Em abril foram menos 191 postos com carteira assinada cessados. No mês seguinte (-106), e em junho caiu para -26. Agora em julho mais um salto positivo (15). Foram processadas 167 admissões e oficializadas 152 demissões, totalizando um saldo positivo de 15 empregos formais.

Júlio Cesar Santos