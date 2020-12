Depois do eclipse solar, semana terá calor acima dos 35ºC e chuva isolada em Alegrete

Choveu forte sobre parte do Rio Grande do Sul no fim de semana. O acumulado alcançou 60mm em Viamão, 55mm em São Borja, 45mm em Dom Pedrito e 40mm em Uruguaiana. A previsão é de uma semana com pancadas de chuva sobre todo o Estado.

Conforme informações colhidas pelo IRGA, de uma forma geral, estima-se acumulado entre 20mm e 50mm, com exceção do extremo sul do Estado, onde choverá menos de 20mm.

Pancadas de chuva alcançam a Fronteira Oeste já nesta terça-feira (15) e no sábado (19) com acumulado em torno dos 40mm e maior risco de temporais no fim de semana. A tarde mais quente da semana será a sexta-feira (18) com 32°C. Na segunda-feira que vem (21), a temperatura mínima alcançará 15°.

Depois da segunda-feira, em que os alegretenses puderam assistir um eclipse solar, a temperatura alcançou 35ºC e segundo a previsão do INMET, a máxima sobe nos próximos dias.

Hoje (15), a mínima foi de 20 e máxima chega aos 37ºC, dia e noite com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Nos próximos dias essa será a tendência. A mínima varia entre 20 e 21ºC, a máxima com média de 37, com possibilidade de chuva em áreas isoladas.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução