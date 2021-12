Deputada Luciana Genro encaminha várias demandas em Alegrete

Em relação à Segurança Pública, Luciana Genro realizou panfletagem no Calçadão de Alegrete, entregando a cartilha de prestação de contas do mandato e pedindo apoio da população para o seu o projeto de lei para a instalação de câmeras em viaturas e nos uniformes dos policiais. A segurança pública tem sido uma das prioridades do mandato da deputada, que também vem cobrando do governo o envio do projeto que determine um plano de carreira para os praças da Brigada Militar. Luciana Genro ainda destinou R$ 300 mil em emenda para o atendimento em saúde mental dos brigadianos. A deputada esteve junto das representantes do PSOL na cidade, Izabel Vieira, Mariana Goulart e Cristina Gonçalves.

Na pauta combate à violência doméstica, a deputada reuniu-se com representantes do grupo Amoras, movimento de proteção às mulheres da cidade que luta contra a violência. Karina de Ávila, advogada e militante da pauta, relatou que o número de violência doméstica na cidade é alto e que não há um atendimento que venha do serviço público. Todas as denúncias e tentativa de resolução partem dos movimentos sociais. O movimento reivindica a cessão de um imóvel, para que tenha sua sede própria e consiga atender com mais qualidade essas mulheres vítimas de violência. Além disso, solicitou apoio para que a cidade conte com a Patrulha Maria da Penha, necessitando da compra de uma viatura para a cidade.

A deputada Fernanda Melchionna (PSOL) destinou R$522 mil em emenda parlamentar para que a Polícia Civil do RS compre viaturas e solicitou que uma delas seja destinada a Alegrete.

A cultura também recebeu atenção da Deputada em sua estada em Alegrete, que também visitou o Coletivo Multicultural da cidade, que organiza ações de cultura e lazer, como cinema, teatro, shows musicais, oficinas e rodas de conversa. O grupo apresentou a demanda de um espaço maior, já que o local em que está hoje é alugado e o custeio é por meio de vaquinhas e projetos autônomos de financiamento.

Na cidade, há um espaço inutilizado, que pertence ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagens (DAER), o qual o coletivo afirma ser um bom lugar para suas atividades. Luciana afirmou que irá levar essa demanda ao governo do estado. Fernanda Melchionna também destinou emenda parlamentar de R$ 300 mil para a UNIPAMPA, campus Alegrete, para que seja feita uma parceria com o Centro Multicultural.

A deputada também se reuniu com representantes do movimento Viver Sem Glúten Alegrete, que agradeceram pelo projeto de lei que determina local apropriado em mercados para produtos sem glúten e lactose. Os movimentos apresentaram uma demanda sobre o conhecimento e cuidado com a síndrome da displasia ectodérmica, doença rara da qual há casos na cidade. O poder público não prestaria os devidos cuidados com as pessoas que carregam a síndrome. Luciana recebeu os relatos e levará à Assembleia Legislativa.

