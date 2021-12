Clube rotário entrega 90 mil reais em doações à comunidade

Share on Email

O Rotary Club Alegrete Norte Centro tem realizado um intenso trabalho nesse período de pandemia na área de saúde e na entrega de cestas básicas, graças a recursos recebidos do Ministério Público do Trabalho – Uruguaiana.

Dentre as ações, foram entregues dois equipamentos para a Santa Casa de Alegrete um Monitor Fetal Ecotocógrafo no valor de R$ 12.000,00 e um Monitor BIS no valor de R$ 24.000,00 para um monitoramento preciso e confiável dos sinais vitais e nível de anestesia durante os procedimentos cirúrgicos.

A presidente, Fátima Marchezan, também destacou que o Rotary Club Norte Centro recebeu o montante de recursos de R$ 48.000,00 que foi investido na compra de 492 cestas básicas com uma média de 16Kg cada uma, perfazendo uma entrega de quase 8 toneladas de alimentos entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Também foi feita a doação de uma geladeira para a Santa Casa em parceria com a Associação dos arrozeiros de Alegrete.