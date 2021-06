Deputado Federal Daniel Trzeciak destina emenda de 300 mil para Santa Casa do Alegrete

Compartilhe















O deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB) garantiu a indicação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para o Hospital Santa Casa de Caridade, do município do Alegrete. O recurso será usado no custeio dos serviços de saúde em média e alta complexidade, com repasse à instituição a ser implementado via Fundo Estadual de Saúde.

A indicação da emenda parlamentar destinada para Santa Casa, foi um pedido feito pelo diretor administrativo do grupo CEEE, Lúcio do Prado: “Fico muito feliz pela forma carinhosa, respeitosa, que o deputado federal Daniel Trzeciak está trabalhando pelo Rio Grande e principalmente agora ajudando o nosso município”, disse Lúcio, liderança política do Alegrete, que construiu um diálogo com o parlamentar para mostrar a importância do trabalho oferecido para população no hospital do município.

“Saúde é prioridade para o nosso mandato. Destinar recursos para ajudar a manter as atividades essenciais da Santa Casa do Alegrete mostra o poder transformador que a política pode ter”, afirmou Trzeciak.

Essa é a segunda emenda parlamentar destinada pelo deputado para o Alegrete, em 2020 foi indicado R$ 100 mil à saúde do município para combate a pandemia de Covid-19.Entretanto, o parlamentar também vem atuando para o desenvolvimento da região, em ações junto ao governo do estado para que aconteça a conclusão da ERS-566.